America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Americas Car-Mart-Performance im Blick
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Americas Car-Mart-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Americas Car-Mart-Aktie bei 109,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Americas Car-Mart-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,141 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 213,62 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 03.12.2025 auf 23,37 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 78,64 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 181,54 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|25,86
|10,65%
