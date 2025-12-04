America's Car-Mart Aktie

America's Car-Mart

WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051

Americas Car-Mart-Performance im Blick 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Americas Car-Mart-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Americas Car-Mart-Aktie bei 109,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Americas Car-Mart-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,141 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 213,62 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 03.12.2025 auf 23,37 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 78,64 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 181,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu America's Car-Mart Inc.

Analysen zu America's Car-Mart Inc.

Aktien in diesem Artikel

America's Car-Mart Inc. 25,86 10,65% America's Car-Mart Inc.

