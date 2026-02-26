America's Car-Mart Aktie

WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051

Lohnendes Americas Car-Mart-Investment? 26.02.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie Anlegern gebracht.

Am 26.02.2021 wurde die Americas Car-Mart-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Americas Car-Mart-Papier an diesem Tag bei 135,00 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,741 Americas Car-Mart-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15,29 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 25.02.2026 auf 20,64 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 84,71 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Americas Car-Mart eine Börsenbewertung in Höhe von 168,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

