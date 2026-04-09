America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Americas Car-Mart-Investition im Blick
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Americas Car-Mart-Aktie bei 47,50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,105 Americas Car-Mart-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.04.2026 27,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,93 USD belief. Mit einer Performance von -72,78 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Americas Car-Mart-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 103,63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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