Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

America's Car-Mart Aktie

America's Car-Mart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051

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Americas Car-Mart-Investition im Blick 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Americas Car-Mart-Aktie bei 47,50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,105 Americas Car-Mart-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.04.2026 27,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,93 USD belief. Mit einer Performance von -72,78 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Americas Car-Mart-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 103,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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