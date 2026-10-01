America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Lohnender Americas Car-Mart-Einstieg?
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01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Americas Car-Mart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Americas Car-Mart-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Americas Car-Mart-Papier bei 90,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,990 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 1,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11,21 USD wert. Das entspricht einem Minus von 98,88 Prozent.
Insgesamt war Americas Car-Mart zuletzt 8,49 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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