NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Americas Car-Mart-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Americas Car-Mart-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 93,05 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,075 Americas Car-Mart-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2,55 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Anteils am 10.06.2026 auf 2,37 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 97,45 Prozent.

Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 43,71 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at