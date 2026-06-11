America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Rentables Americas Car-Mart-Investment?
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Americas Car-Mart-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 93,05 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,075 Americas Car-Mart-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2,55 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Anteils am 10.06.2026 auf 2,37 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 97,45 Prozent.
Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 43,71 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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