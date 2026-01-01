NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie gebracht.

Am 01.01.2021 wurden Americas Car-Mart-Anteile via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Americas Car-Mart-Papier 109,84 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,104 Anteilen. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Papiere wären am 31.12.2025 229,97 USD wert, da der Schlussstand 25,26 USD betrug. Mit einer Performance von -77,00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Americas Car-Mart betrug jüngst 218,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at