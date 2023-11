NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Americas Car-Mart-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 90,31 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investierten, hätten nun 110,730 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Anteile wären am 01.11.2023 7 424,43 USD wert, da der Schlussstand 67,05 USD betrug. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 424,43 USD entspricht einer negativen Performance von 25,76 Prozent.

Americas Car-Mart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 428,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at