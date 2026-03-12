NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AmeriServ Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der AmeriServ Financial-Aktie statt. Diesen Tag beendete die AmeriServ Financial-Aktie bei 2,45 USD. Bei einem AmeriServ Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 081,633 AmeriServ Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 020,41 USD, da sich der Wert einer AmeriServ Financial-Aktie am 11.03.2026 auf 3,68 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,20 Prozent zugenommen.

Am Markt war AmeriServ Financial jüngst 60,64 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at