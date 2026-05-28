NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades AmeriServ Financial-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 320,513 AmeriServ Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AmeriServ Financial-Aktie auf 3,83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 227,56 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,76 Prozent erhöht.

AmeriServ Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 64,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at