NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in AmeriServ Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

AmeriServ Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen AmeriServ Financial-Anteile letztlich bei 3,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 327,869 AmeriServ Financial-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.03.2026 gerechnet (3,85 USD), wäre das Investment nun 1 262,30 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 26,23 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von AmeriServ Financial betrug jüngst 62,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at