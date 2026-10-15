AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Lukrative AmeriServ Financial-Anlage?
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15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AmeriServ Financial-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AmeriServ Financial-Aktie bei 3,31 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 30,211 AmeriServ Financial-Aktien. Die gehaltenen AmeriServ Financial-Papiere wären am 14.10.2026 137,46 USD wert, da der Schlussstand 4,55 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +37,46 Prozent.
Alle AmeriServ Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73,95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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