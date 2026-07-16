AmeriServ Financial Aktie

AmeriServ Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025

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AmeriServ Financial-Performance im Blick 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in AmeriServ Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das AmeriServ Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 680,965 AmeriServ Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.07.2026 auf 3,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 241,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,41 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von AmeriServ Financial belief sich zuletzt auf 64,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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