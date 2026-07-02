AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Profitabler AmeriServ Financial-Einstieg?
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02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor einem Jahr eingefahren
Am 02.07.2025 wurde die AmeriServ Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der AmeriServ Financial-Aktie betrug an diesem Tag 3,02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,113 AmeriServ Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 3,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,48 Prozent gesteigert.
AmeriServ Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 66,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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