NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AmeriServ Financial-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 3,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,986 AmeriServ Financial-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.03.2026 gerechnet (3,76 USD), wäre das Investment nun 108,99 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,99 Prozent.

AmeriServ Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at