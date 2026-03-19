AmeriServ Financial Aktie

AmeriServ Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025

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AmeriServ Financial-Investment im Blick 19.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AmeriServ Financial-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 3,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,986 AmeriServ Financial-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.03.2026 gerechnet (3,76 USD), wäre das Investment nun 108,99 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,99 Prozent.

AmeriServ Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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