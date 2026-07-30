AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Lukrativer AmeriServ Financial-Einstieg?
|
30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem AmeriServ Financial-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,80 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hat, hat nun 357,143 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.07.2026 auf 4,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 607,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,71 Prozent vermehrt.
AmeriServ Financial wurde am Markt mit 76,33 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AmeriServ Financial Inc.
|
30.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
24.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht AmeriServ Financial für Aktionäre vor (finanzen.at)
|
23.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
23.07.26
|NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
|
23.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.07.26