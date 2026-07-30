NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem AmeriServ Financial-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,80 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hat, hat nun 357,143 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.07.2026 auf 4,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 607,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,71 Prozent vermehrt.

AmeriServ Financial wurde am Markt mit 76,33 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at