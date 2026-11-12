NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die AmeriServ Financial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 303,030 AmeriServ Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 436,36 USD, da sich der Wert eines AmeriServ Financial-Anteils am 11.11.2026 auf 4,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,64 Prozent gesteigert.

Am Markt war AmeriServ Financial jüngst 79,98 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at