NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde die AmeriServ Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,98 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 251,256 AmeriServ Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 964,82 USD, da sich der Wert einer AmeriServ Financial-Aktie am 17.06.2026 auf 3,84 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3,52 Prozent verkleinert.

AmeriServ Financial war somit zuletzt am Markt 63,35 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at