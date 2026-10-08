NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AmeriServ Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen AmeriServ Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das AmeriServ Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die AmeriServ Financial-Anteile bei 3,91 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in AmeriServ Financial-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 557,545 AmeriServ Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 457,80 USD, da sich der Wert einer AmeriServ Financial-Aktie am 07.10.2026 auf 4,48 USD belief. Damit wäre die Investition um 14,58 Prozent gestiegen.

AmeriServ Financial wurde am Markt mit 74,66 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at