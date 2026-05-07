AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Frühes Investment
|
07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AmeriServ Financial-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden AmeriServ Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die AmeriServ Financial-Aktie an diesem Tag 2,43 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 411,523 Anteile im Depot. Die gehaltenen AmeriServ Financial-Papiere wären am 06.05.2026 1 559,67 USD wert, da der Schlussstand 3,79 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,97 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte AmeriServ Financial einen Börsenwert von 63,91 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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