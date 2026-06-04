AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|AmeriServ Financial-Anlage
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04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AmeriServ Financial von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden AmeriServ Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,90 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3 448,276 AmeriServ Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.06.2026 auf 3,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 931,03 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 29,31 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für AmeriServ Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 63,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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