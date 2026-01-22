NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AmeriServ Financial-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 4,00 USD. Bei einem AmeriServ Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 250,000 AmeriServ Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AmeriServ Financial-Papiers auf 3,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817,50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18,25 Prozent vermindert.

Der AmeriServ Financial-Wert an der Börse wurde auf 53,33 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at