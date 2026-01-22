AmeriServ Financial Aktie
WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025
|Lohnendes AmeriServ Financial-Investment?
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AmeriServ Financial-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 4,00 USD. Bei einem AmeriServ Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 250,000 AmeriServ Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AmeriServ Financial-Papiers auf 3,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817,50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18,25 Prozent vermindert.
Der AmeriServ Financial-Wert an der Börse wurde auf 53,33 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu AmeriServ Financial Inc.
Analysen zu AmeriServ Financial Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel
|AmeriServ Financial Inc.
|3,29
|0,61%
