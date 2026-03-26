NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen AmeriServ Financial-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades AmeriServ Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das AmeriServ Financial-Papier an diesem Tag bei 4,15 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investierten, hätten nun 240,964 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 869,88 USD, da sich der Wert eines AmeriServ Financial-Papiers am 25.03.2026 auf 3,61 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,01 Prozent verringert.

AmeriServ Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 61,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at