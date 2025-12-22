Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
22.12.2025 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor 3 Jahren eingebracht
Am 22.12.2022 wurde die Amkor Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Amkor Technology-Aktie an diesem Tag bei 24,55 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 407,332 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.12.2025 16 452,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,39 USD belief. Das entspricht einem Plus von 64,52 Prozent.
Amkor Technology war somit zuletzt am Markt 10,02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
