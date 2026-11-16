Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Amkor Technology-Performance
|
16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Amkor Technology-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amkor Technology-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 31,68 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hat, hat nun 3,157 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 36,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,98 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,98 Prozent angewachsen.
Am Markt war Amkor Technology jüngst 8,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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