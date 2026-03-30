NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amkor Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Amkor Technology-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Amkor Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,241 Anteile im Depot. Die gehaltenen Amkor Technology-Anteile wären am 27.03.2026 766,38 USD wert, da der Schlussstand 44,45 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 666,38 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Amkor Technology belief sich jüngst auf 10,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at