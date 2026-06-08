Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Langfristige Investition
|
08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amkor Technology von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Amkor Technology-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,51 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Amkor Technology-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,722 Amkor Technology-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 64,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 450,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +145,00 Prozent.
Der Amkor Technology-Wert an der Börse wurde auf 16,14 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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