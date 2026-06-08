NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amkor Technology von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Amkor Technology-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Amkor Technology-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,51 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Amkor Technology-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,722 Amkor Technology-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 64,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 450,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +145,00 Prozent.

Der Amkor Technology-Wert an der Börse wurde auf 16,14 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at