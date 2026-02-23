Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Amkor Technology-Performance im Blick
|
23.02.2026 16:04:34
NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amkor Technology von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Amkor Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,56 USD wert. Bei einem Amkor Technology-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,445 Amkor Technology-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 034,80 USD, da sich der Wert eines Amkor Technology-Anteils am 20.02.2026 auf 47,94 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 034,80 USD entspricht einer Performance von +103,48 Prozent.
Amkor Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,90 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!