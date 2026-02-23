NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amkor Technology von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Amkor Technology-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Amkor Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,56 USD wert. Bei einem Amkor Technology-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,445 Amkor Technology-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 034,80 USD, da sich der Wert eines Amkor Technology-Anteils am 20.02.2026 auf 47,94 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 034,80 USD entspricht einer Performance von +103,48 Prozent.

Amkor Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at