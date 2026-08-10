Amkor Technology Aktie

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WKN: 911648 / ISIN: US0316521006

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Profitables Amkor Technology-Investment? 10.08.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amkor Technology von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Amkor Technology-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 10.08.2021 wurde das Amkor Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26,79 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Amkor Technology-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,327 Amkor Technology-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 063,08 USD, da sich der Wert einer Amkor Technology-Aktie am 07.08.2026 auf 55,27 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 106,31 Prozent vermehrt.

Der Amkor Technology-Wert an der Börse wurde auf 13,72 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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