Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Frühes Investment
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amkor Technology von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Amkor Technology-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,33 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Amkor Technology-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 411,015 Amkor Technology-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 287,71 USD, da sich der Wert eines Amkor Technology-Papiers am 06.02.2026 auf 49,36 USD belief. Mit einer Performance von +102,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Amkor Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
