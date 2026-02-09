NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amkor Technology von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Amkor Technology-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Amkor Technology-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,33 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Amkor Technology-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 411,015 Amkor Technology-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 287,71 USD, da sich der Wert eines Amkor Technology-Papiers am 06.02.2026 auf 49,36 USD belief. Mit einer Performance von +102,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Amkor Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

