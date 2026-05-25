Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Amkor Technology-Anlage
|
25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amkor Technology-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Amkor Technology-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Amkor Technology-Anteile an diesem Tag bei 6,18 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hat, hat nun 1 618,123 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106 391,59 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 963,92 Prozent vermehrt.
Am Markt war Amkor Technology jüngst 16,29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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