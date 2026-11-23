Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Lukrative Amkor Technology-Investition?
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amkor Technology-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Amkor Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Amkor Technology-Papier an diesem Tag bei 27,73 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,062 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,24 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 090,52 USD wert. Damit wäre die Investition um 9,05 Prozent gestiegen.
Amkor Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amkor Technology Inc.
Analysen zu Amkor Technology Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amkor Technology Inc.
|32,39
|18,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.