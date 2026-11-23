Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amkor Technology-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Amkor Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Amkor Technology-Papier an diesem Tag bei 27,73 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,062 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,24 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 090,52 USD wert. Damit wäre die Investition um 9,05 Prozent gestiegen.

Amkor Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at