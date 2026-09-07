Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Lukrative Amkor Technology-Anlage?
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07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 07.09.2021 wurde das Amkor Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, hätte er nun 353,857 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 903,75 USD, da sich der Wert einer Amkor Technology-Aktie am 04.09.2026 auf 47,77 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 69,04 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Amkor Technology eine Marktkapitalisierung von 11,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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