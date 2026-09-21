NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amkor Technology-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Amkor Technology-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Amkor Technology-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 28,31 USD. Bei einem Amkor Technology-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,323 Amkor Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Amkor Technology-Papiers auf 50,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 776,76 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +77,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Amkor Technology belief sich zuletzt auf 12,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at