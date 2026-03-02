NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Amkor Technology-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Amkor Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Amkor Technology-Aktie bei 5,38 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Amkor Technology-Aktie investierten, hätten nun 1 858,736 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88 884,76 USD, da sich der Wert einer Amkor Technology-Aktie am 27.02.2026 auf 47,82 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 788,85 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Amkor Technology bezifferte sich zuletzt auf 11,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at