Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|Frühe Anlage
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Amkor Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,39 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hat, hat nun 1 064,963 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62 822,15 USD, da sich der Wert eines Amkor Technology-Anteils am 14.08.2026 auf 58,99 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 528,22 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Amkor Technology einen Börsenwert von 14,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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