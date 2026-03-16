NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Amkor Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Amkor Technology-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, hätte er nun 39,809 Anteile im Depot. Die gehaltenen Amkor Technology-Papiere wären am 13.03.2026 1 711,39 USD wert, da der Schlussstand 42,99 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 71,14 Prozent.

Der Börsenwert von Amkor Technology belief sich jüngst auf 10,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at