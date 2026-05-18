NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amkor Technology-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.05.2021 wurden Amkor Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,39 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amkor Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 51,573 Amkor Technology-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Amkor Technology-Papiers auf 70,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 628,16 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 262,82 Prozent.

Amkor Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,46 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at