Amtech Systems Aktie

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WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

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Profitables Amtech Systems-Investment? 14.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Amtech Systems-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Amtech Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,75 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Amtech Systems-Aktie investierten, hätten nun 11,429 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (20,71 USD), wäre das Investment nun 236,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +136,69 Prozent.

Amtech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 303,30 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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