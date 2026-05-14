Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Profitables Amtech Systems-Investment?
|
14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Amtech Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,75 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Amtech Systems-Aktie investierten, hätten nun 11,429 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (20,71 USD), wäre das Investment nun 236,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +136,69 Prozent.
Amtech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 303,30 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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