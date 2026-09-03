Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Amtech Systems-Anlage unter der Lupe
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03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Amtech Systems-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Amtech Systems-Papier bei 8,61 USD. Bei einem Amtech Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 116,144 Amtech Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 695,70 USD, da sich der Wert eines Amtech Systems-Papiers am 02.09.2026 auf 14,60 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,57 Prozent gesteigert.
Alle Amtech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 254,61 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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