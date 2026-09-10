Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Amtech Systems-Investition
|
10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die Amtech Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Amtech Systems-Papier an diesem Tag bei 11,53 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Amtech Systems-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 867,303 Amtech Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Amtech Systems-Aktie auf 15,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 235,04 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 32,35 Prozent.
Amtech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 270,59 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amtech Systems Inc.
Analysen zu Amtech Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amtech Systems Inc.
|13,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.