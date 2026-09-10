NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Amtech Systems-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Amtech Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Amtech Systems-Papier an diesem Tag bei 11,53 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Amtech Systems-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 867,303 Amtech Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Amtech Systems-Aktie auf 15,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 235,04 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 32,35 Prozent.

Amtech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 270,59 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at