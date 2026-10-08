NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amtech Systems-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Amtech Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,945 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Amtech Systems-Aktie auf 17,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,42 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 57,42 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Amtech Systems betrug jüngst 310,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at