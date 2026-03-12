Amtech Systems Aktie

Amtech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

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Performance im Blick 12.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Amtech Systems-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,97 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amtech Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 20,121 Amtech Systems-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 276,66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 176,66 Prozent zugenommen.

Am Markt war Amtech Systems jüngst 197,57 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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