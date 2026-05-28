NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Amtech Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Amtech Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 6,72 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hat, hat nun 1 488,095 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 425,60 USD, da sich der Wert eines Amtech Systems-Anteils am 27.05.2026 auf 21,79 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 224,26 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Amtech Systems belief sich zuletzt auf 331,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at