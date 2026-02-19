NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Amtech Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Amtech Systems-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Amtech Systems-Papier bei 9,50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Amtech Systems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,526 Amtech Systems-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124,84 USD, da sich der Wert eines Amtech Systems-Papiers am 18.02.2026 auf 11,86 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 24,84 Prozent.

Der Marktwert von Amtech Systems betrug jüngst 165,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

