Amtech Systems Aktie

Amtech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amtech Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Amtech Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Amtech Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6,25 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 160,000 Amtech Systems-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 651,20 USD, da sich der Wert einer Amtech Systems-Aktie am 29.04.2026 auf 16,57 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 2 651,20 USD, was einer positiven Performance von 165,12 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Amtech Systems bezifferte sich zuletzt auf 239,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amtech Systems Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Amtech Systems Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amtech Systems Inc. 14,70 4,26% Amtech Systems Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:16 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
11:42 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:51 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen