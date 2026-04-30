Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Frühe Investition
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30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amtech Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Amtech Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6,25 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 160,000 Amtech Systems-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 651,20 USD, da sich der Wert einer Amtech Systems-Aktie am 29.04.2026 auf 16,57 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 2 651,20 USD, was einer positiven Performance von 165,12 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Amtech Systems bezifferte sich zuletzt auf 239,66 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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