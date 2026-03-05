Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Amtech Systems-Anlage im Blick
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Amtech Systems-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Amtech Systems-Aktie 5,55 USD wert. Bei einem Amtech Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 801,802 Amtech Systems-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 25 387,39 USD wert. Damit wäre die Investition um 153,87 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Amtech Systems belief sich jüngst auf 193,37 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
