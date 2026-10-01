Amtech Systems Aktie

Amtech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

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Lohnender Amtech Systems-Einstieg? 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Amtech Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Amtech Systems-Aktie letztlich bei 7,62 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amtech Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 1 312,336 Amtech Systems-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 22 021,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,78 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 22 021,00 USD, was einer positiven Performance von 120,21 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Amtech Systems bezifferte sich zuletzt auf 290,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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