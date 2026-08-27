Amtech Systems Aktie

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WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

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Amtech Systems-Investition im Blick 27.08.2026 16:03:34

NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Amtech Systems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Amtech Systems-Anteile an diesem Tag 5,97 USD wert. Bei einem Amtech Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,750 Amtech Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 254,10 USD, da sich der Wert eines Amtech Systems-Papiers am 26.08.2026 auf 15,17 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 154,10 Prozent erhöht.

Alle Amtech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 249,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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