Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Amtech Systems-Performance im Blick
|
29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Amtech Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Amtech Systems-Aktie 7,31 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,680 Amtech Systems-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 13,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187,28 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 87,28 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Amtech Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 240,05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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