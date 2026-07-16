NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Amtech Systems-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Amtech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,08 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hat, hat nun 11,013 Anteile im Depot. Die gehaltenen Amtech Systems-Anteile wären am 15.07.2026 201,10 USD wert, da der Schlussstand 18,26 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 101,10 Prozent.

Amtech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 326,18 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at