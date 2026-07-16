Amtech Systems Aktie

Amtech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Amtech Systems-Investition? 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Amtech Systems-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Amtech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,08 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Amtech Systems-Aktie investiert hat, hat nun 11,013 Anteile im Depot. Die gehaltenen Amtech Systems-Anteile wären am 15.07.2026 201,10 USD wert, da der Schlussstand 18,26 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 101,10 Prozent.

Amtech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 326,18 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amtech Systems Inc.

mehr Nachrichten